شكرا لقرائتكم تعرف على اهم قرارات اجتماع مجلس الأهلى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب، العديد من القرارات خلال الاجتماع الذى عقد مساء اليوم، الاثنين بفرع النادي بالشيخ زايد. وجاءت قرارات مجلس الأهلي كالتاالى.. -اعتماد نتيجة الجمعية العمومية العادية. -استخراج القرار الوزاري الخاص بفرع التجمع الخامس وقيمه اشتراكه 200 الف جنيه. -لم يتم التطرق في الجلسه لاي شئون تخص كرة القدم. -محمود الخطيب سيعلن اسم المدرب فور الانتهاء من المباحثات وتقديم كل الدعم للجهاز الفني الحالي بقيادة محمد يوسف. -التعاقد مع محافظة القاهرة علي نشر اعلانات عبر اسوار النادي وطرح كراسات الشروط. -اعتماد برنامج مكثف لاعداد البطل الاولمبي وابرزهم احمد اكرم من خلال عمل معسكر خاص له. -الموافقة علي استضافه فريق بارتيزان الصربي لكرة الماء لمدة 10 ايام. -الموافقة علي مشاركه فريق الغطس في بطولة بهولندا اواخر شهر يناير. -الموافقة علي اقامة بطولة الرواد للتنس. - استمرار امتداد اجتماع المجلس.

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