شكرا لقرائتكم الاهلى يفتح باب الاشتراك بفرع التجمع الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، فى إجتماعه مساء اليوم الأثنين، فتح باب الاشتراك بفرع التجمع الخامس، بقيمة 200 ألف جنيه للعضوية.

وأجتمع مجلس إدارة القلعة الحمراء لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى على صعيد الكرة والنشاط الرياضى والإنشائى، وغيرها من القضايا التى تم تأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب رحلة الخطيب العلاجية الأخيرة فى ألمانيا، حيث أجرى عملية جراحية هناك لإزالة ورم فى الرقبة.

ويتصدر ملف المدير الفنى الجديد مناقشات مجلس إدارة الأهلى، كما سيحسم المجلس الأحمر هوية مديرى الإدارات المختلفة داخل قطاع الكرة، وعلى رأسها لجنة التعاقدات.