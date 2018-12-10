شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف الرواتب الشهرية بعد الإفراج عن المستحقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مسئولو نادى الزمالك، الرواتب الشهرية للاعبى الفريق الكروى خلال الساعات القليلة الماضية بعد الإفراج عن المستحقات .

وقرر مجلس الزمالك تجميد مستحقات اللاعبين بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بدور الـ 16 للبطولة العربية وتوديع المسابقة لكن تقرر الإفراج عن المستحقات بعد الفوز على المصرى بثنائية ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز .

وتسلم لاعبو الزمالك الراتب الشهرى بعد مواصلة سلسلة الانتصارات بالدورى والحفاظ على صدارة البطولة بالوصول للنقطة 35 بعد تحقيق 11 فوز و التعادل فى مباراتين وخسارة لقاء وحيد .

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادى يوم السبت المقبل بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .