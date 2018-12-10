شكرا لقرائتكم أهداف وملخص مباراة الأهلى و نجوم السادات الوديه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق النادي الأهلي فوزا وديا عريضا على ضيفه نجوم السادات، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد مختار التش بالجزيرة، ضمن التحضيرات لمواجهة جيما الأثيوبي بمستهل مشواره بالبطولة الإفريقية.

وضع أحمد حمودي الفريق الأحمر في المقدمة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 18، أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 30 وفي الدقيقة 35 عاد حمودي ونجح في إحراز الهدف الثالث لفريقه في المباراة والثاني له ثم أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الرابع للأهلي ، ثم اضاف عمرو بركات الخامس ،بينما سجل الهدف السادس الغزال عمرو بركات ، لينهي محمد فخري مسلسل أهداف الفريق الأحمر بإحراز الهدف السابع في الدقيقة 85، وتنتهي المباراة بفوز القلعة الحمراء بسباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.