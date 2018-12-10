شكرا لقرائتكم سباق بين البرازيلي ماسا وصقر الشاهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خاض فيليبي ماسا سائق سباقات سيارات "فورمولا إي" منافسة من نوع خاص عندما تسابق بسيارة الجيل الثاني من الفورمولا إي مع طائر صقر الشاهين الذي يُعتبر أسرع الطيور على كوكب الأرض، والذي انطلق بسرعات تتجاوز 350 كيلومترا في الساعة.

وتواجد ماسا في المملكة العربية السعودية قبيل بداية السباق الكبير والمنتظر "السعودية للفورمولا إي– الدرعية" 2018، والذي سيشهد ولأول مرة مشاركة مجموعة من أساطير الفورمولا إي والمقرر إقامته يوم 15 ديسمبر.

وخلال هذه المغامرة التنافسية التي تشكّل اختباراً حقيقياً لقدرات الإنسان وتكنولوجيا السيارات المتقدّمة مقابل إمكانات الطيور الجارحة وسط تلال وكثبان الرمال، تم تدريب طائر الشاهين الجارح كي يركز نصب عينيه هذه المرّة على نوعٍ مختلف من الفرائس في الصحراء حيث اندفع نحو الطوق الخلفي لسيارة الجيل الثاني من الفورمولا إي المتطوّرة التي تمتاز بتصميمٍ جديدٍ كلياً.

وأقيمت المنافسة على بُعد 90 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الدرعية التاريخية المُدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، حيث عكست المرايا الخلفية للسيارة مخالب صقر الشاهين بوضوح.

وقال فيليبي ماسا، سائق الفورمولا إي ضمن فريق "فينتوري: لقد كان من الرائع فعلاً أن يتم اختياري لمنافسة صقر الشاهين الذي يُعتبر أسرع الطيور الجارحة على كوكب الأرض، إنها تجربة رائعة ولن أنساها ما حييت، وأنا مسرور جداً لأن سباقات الفورمولا إي استجابت على الفور لطلبات المشجعين والجماهير الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مثل هذه المنافسة الفريدة من نوعها.

وأضاف فيليبي: إن الصور التي تم التقاطها للمنافسة كانت رائعة للغاية، وكنت محظوظاً جداً حينما تم اختياري للمشاركة في هذه التجربة الشيقة، وأتطلع للعودة قريباً إلى الدرعية مجدداً لخوض منافسات سباق السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية، الذي سيشكل أول سباقٍ لي في عالم الفورمولا إي، لقد افتقدت طويلاً هذا النوع من المنافسات، وأعتقد أن هذا السباق سيكون واحداً من أكثر التجارب تشويقاً وحماسة وتنافسية.

يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تنطلق فيها سيارة الفورمولا إي الكهربائية في سباقٍ محمومٍ مع أحد أشهر وأسرع الحيوانات البريّة؛ فخلال العام الماضي، انطلق بطل سباقات الفورمولا إي جان-إريك فيرجن في سباقٍ تنافسي مع حيوان الفهد البرّي في منطقة كيب الغربية في جنوب أفريقيا، وبعد تسجيل فارقٍ بسيط عن أسرع حيوان ضمن فصيلة الثديّات خلال عام 2017، طالب المشجعون والجمهور بإعادة تنظيم مثل هذه المنافسة، ولكن هذه المرة وسط مزيدٍ من الأجواء التنافسيّة الصعبة، مما نتج عنه تنظيم سباق مع صقر الشاهين بالمملكة.

ويمثل السباق الكبير والمنتظر "السعودية للفورمولا إي– الدرعية" 2018 الجولة الافتتاحيّة للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات "فورمولا إي ايه بي بي" (لعام 2018-2019)، والذي يُقام في مدينة الدرعيّة التاريخيّة، وسيحظى المشجّعون والجماهير خلال هذه الفعالية بفرصة الاطلاع عن كثب على الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي.