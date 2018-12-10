شكرا لقرائتكم المريخ يخسر أمام اتحاد الجزائر ويبلغ ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر المريخ السوداني إلى دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العربية لكرة القدم، رغم خسارته من مضيفه اتحاد الجزائر صفر/2 اليوم الاثنين، في اياب الدور الـ16 من المسابقة.

وفاز المريخ ذهابا 4 -1، بينما سجل أسامة شيتة ووليد عرجي، هدفي اتحاد الجزائر في الدقيقتين 40 و60. ليـتأهل الفريق السوداني إلى دور الثمانية بتفوقه بنتيجة 4 -3 في مجموع المباراتين.