شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر تأجيل الكشف عن هوية المدرب الجديد ويؤكد الدعم لـ"محمد يوسف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، تأجيل الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد لفريق الكرة عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الإدارة التى عقد فى فرع النادى بالشيخ زايد. وسيقوم محمود الخطيب رئيس النادى بإعلان اسم المدرب فور الانتهاء من المباحثات والمفاوضات التى يقوم بها مسئولو الاهلى حاليًا مع المدرب الجديد مؤكدين تقديم كل الدعم للجهاز الفني الحالي بقيادة محمد يوسف. كان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد غادر اجتماع مجلس الإدارة بمقر النادي بالشيخ زايد، في الوقت الذي استمرت المناقشات بين باقي أعضاء المجلس.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر تأجيل الكشف عن هوية المدرب الجديد ويؤكد الدعم لـ"محمد يوسف" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .