شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر فتح الاشتراك بفرع التجمع الخامس بـ200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه مساء اليوم الإثنين، فتح باب الاشتراك بفرع التجمع الخامس، بقيمة 200 ألف جنيه للعضوية.

واجتمع مجلس إدارة القلعة الحمراء لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى على صعيد الكرة والنشاط الرياضى والإنشائى، وغيرها من القضايا التى تم تأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب رحلة الخطيب العلاجية الأخيرة فى ألمانيا، حيث أجرى عملية جراحية هناك لإزالة ورم فى الرقبة.

ويتصدر ملف المدير الفنى الجديد مناقشات مجلس إدارة الأهلى، كما سيحسم المجلس الأحمر هوية مديرى الإدارات المختلفة داخل قطاع الكرة، وعلى رأسها لجنة التعاقدات.