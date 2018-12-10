شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز المصرى اليوم الإثنين 10 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد أنتهاء مباريات اليوم الإثنين 10 / 12 / 2018 بعد إقامة 3 مباريات مواجهة المقاولون العرب أمام بتروجيت، ولقاء المصرى البورسعيدى والداخلية وفى الختام مباراة بين بيراميدز وحرس الحدود.

ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وفى المركز الثالث فريق مصر المقاصة 26 نقطة.