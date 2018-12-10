شكرا لقرائتكم خبر عن هانى حمودة يستقبل بعثة الهوكى المتأهلة إلى قبل نهائى سلسلة الدورى العالمى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى حمودة، رئيس اتحاد الهوكى، أنه سيستقبل بعثة المنتخب الأول فى مطار القاهرة غدًا الثلاثاء بعدما تأهلوا إلى قبل نهائى سلسلة مباريات الدورى العالمى المفتوحة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو .

وأشار حمودة إلى أن البعثة قادمة من زيمبابوى بعد تحقيق الفوز فى ثلاث لقاءات بسلسلة المباريات المفتوحة الدورى العالمى .

وفاز المنتخب على كل من ناميبيا 17 /0 وزيمبابوى 5 /1 وزامبيا 13 /0 .

وقال حمودة إن بذلك تأهل المنتخب إلى منافسات الدور قبل النهائى المقرر إقامتها فى فرنسا يونيو المقبل .