شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز اليوم الإثنين 10 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الإثنين 10 / 12 / 2018 بعد إقامة 3 مباريات مواجهة المقاولون العرب أمام بتروجت، ولقاء المصرى البورسعيدى والداخلية وفى الختام مباراة بين بيراميدز وحرس الحدود. ويحتل حسام سلامة "باولو" مهاجم فريق الداخلية صدارة جدول هدافين بطولة الدورى الممتاز برصيد 8 أهداف ويأتى محمود علاء مدافع فريق الزمالك بالمركز الثانى بنفس عدد الأهداف ثم يأتى محمود عبد المنعم "كهربا" بالمركز الثالث برصيد 7 أهداف.

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز اليوم الإثنين 10 / 12 / 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .