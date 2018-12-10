شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة دجلة استعدادًا للإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفني لفريق وادى دجلة، قائمة مباراته أمام الإنتاج الحربى التى ستقام فى الخامسة مساء غد الثلاثاء على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الأسبوع 17 من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة وادى دجلة 20 لاعبًا هم..

محمد عبد المنصف، خالد وليد، خالد رضا، أسامة العزب، كريم ممدوح، سيد سالم، محمد هلال، عمرو صالح، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، بوزاس فاسيلوس، أيمن عادل، محمد جمال بيبو، محمد رضا، محمد محمود، إبراهيم عايش، محمود مرعي، أحمد سعيد، إبراهيما نداي، وبسام وليد.