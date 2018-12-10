شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يتحدث عن الفوز على الحرس وتدريب التوأم للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى بيراميدز، عن رضاه على أداء فريقه أمام حرس الحدود، مؤكدًا سعادته بالفوز رغم صعوبة المباراة التى تأتى من خلال مواجهة فريق منتعش حقق ثلاث انتصارات متتالية، ويقدم أداء طيبا فى الفترة الأخيرة بالإضافة الى أن حسام حسن كمدير فنى للفريق لا يرغب فى تحقيق نتائج فقط ولكن لابد من تقديم أداء طيب .

وقال إبراهيم حسن لابد من العمل مع ما يرضى طموح الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين وإمكانياتهم الطيبة التى احتاجت تعبا كبيرا من الجهاز الفنى لإخراجها نظرًا للنقص البدنى الكبير لدى اللاعبين

وأشاد حسن بإمكانيات اللاعبين واستيعابهم لفكر حسام حسن والجهاز الفنى وتقديمهم لأداء طيب مؤكدًا أنهم سيكون لهم شأن فى المستقبل .

وعن تدعيمات يناير قال بالتأكيد هناك بعض النواقص فى صفوف الفريق ناقشها الجهاز الفنى مع إدارة النادى منذ قدومه وحدد طلباته وسيتم الاستجابة له وبدأت بعمرو مرعى واريك تراورى وهناك 3 صفقات أخرى فى الطريق ومع اكتمال الصفوف سنعمل على تحقيق طموح الإدارة والجهاز الفنى

وعن تدريب الأهلى قال إنه وحسام حسن لم يتلقيا أى اتصالات من جانب مسئولى الأهلى، مؤكدًا احترامه للأهلى وإدارته وأن أى مدرب شرف له تدريب الفريق الأحمر وهو ما يشعر به مستقبلا خاصة أنه مرتبط مع فريقه الحالى بيراميدز، مؤكدًا احترامه لإدارة ناديه الحالى والتعاون الكبير بينهما .