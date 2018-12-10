الان تتابع المريخ السوداني يتأهل لربع نهائي كأس زايد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق المريخ السوداني، مساء اليوم الإثنين، إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية، ” كأس زايد”.

وجاء تأهل الفريق السوداني رغم خسارة مباراة الإياب في دور الـ16 منذ قليل أمام اتحاد العاصمة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم بملعب 5 جويلية 1962.

وكان الفريق الجزائري يحتاج لهدف ثالث فقط في لقاء اليوم لضمان التأهل، إلا أن الفريق السوداني نجح في الحفاظ على النتيجة، ليتأهل بمجموع المباراتين 4-3.

وتوج الترجي التونسي بلقب النسخة الأخيرة للبطولة العربية، والتي أقيمت بالقاهرة.