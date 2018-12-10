شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن إشهار اتحاد «ستريت وورك أوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط حضور كوكبة من نجوم المجتمع والرياضة، شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفى الخاص بإشهار اتحاد «ستريت وورك أوت»، بحضور إسلام قرطام رئيس الاتحاد والمصارع الأوليمبى كرم جابر وأحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم واللاعبة دينا عبدالمقصود بطلة كمال الأجسام. وتم خلال المؤتمر إعلان إطلاق الاتحاد المصرى لـ«ستريك ورك آوت» كاتحاد نوعى يهتم بالألعاب الرياضية الشبابية التى من الممكن ممارستها فى الشوارع والحدائق والأندية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد المصرى لرياضة «ستريت وورك أوت»، مشيرًا إلى أنه سيقدم كل الدعم للعبة فى إطار الاهتمام بالألعاب النوعية خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل، وجه إسلام قرطام، رئيس اتحاد «ستريت وورك أوت»، الشكر للدكتور أشرف صبحى،، وجميع القائمين على الوزارة، على الخطوات السريعة التى تم اتخاذها لتدشين اتحاد اللعبة فى غضون شهرين فقط. موضحاً أن مصر تمتلك شبابا واعيا فى كافة المجالات يحتاج فقط إلى فرصة للتطور وإظهار طاقاته، وهو ما لفت نظره فى مجموعة الشباب الذين بدأوا فى ممارسة اللعبة، وكان دافعًا كبيرًا للعمل نحو إعلاء شأن الرياضة ودعمها بكافة السبل والإمكانيات.