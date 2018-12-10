شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صيني يزور الأهلي لبحث أوجه التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل النادى الأهلى صباح اليوم الإثنين، وفدا من السفارة الصينية بالقاهرة ومجموعة شركات عملاقة فى مجالات المقاولات والتمويل والاستثمار العقارى والصناعى، لبحث سبل التعاون مع النادى الأهلى خلال الفترة القادمة.

كان فى استقبال الوفد المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى، والمهندس سامح كامل، مدير الإدارة الهندسية، وأمير توفيق، مدير التسويق. جاءت زيارة الوفد بناء على تكليف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى، لمحمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، للتواصل مع عدد من الشركات العالمية العملاقة للتعاون مع النادى الأهلى فى مجال المنشآت الرياضية والمشروعات الضخمة التى يعكف مجلس إدارة الأهلى على تنفيذها، ووضع رؤية وتصور لها خلال المرحلة المقبلة .