شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يفشل في الاقتراب للمربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل ميلان فى الاقتراب من منصة الثلاثة الأوائل واستغلال خسارة جاره إنترميلان أمام يوفنتوس صفر-1 فى قمة المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إيطاليا، بسقوطه فى فخ التعادل السلبى على ملعبه مع تورينو الأحد. ورفع ميلان رصيده إلى 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنترميلان و10 نقاط عن نابولى الثانى، الفائز على فروزينونى برباعية نظيفة السبت. فى المقابل، بقى تورينو سادسا وله 22 نقطة.

ولم يشكل فريق المدرب جينارو جاتوزو خطورة إلا فى الدقائق العشر الأخيرة من المباراة قبل مواجهة حاسمة لهم فى أثينا لمواجهة أولمبياكوس اليونانى فى الدورى الأوروبى. وأهدر مهاجم ميلان باتريك كوترونى أخطر فرصة لفريقه عندما سدد الكرة خارج الخشبات من مسافة قريبة. فى المقابل، سجل البلجيكى الدولى السابق كيفن ميرالاس هدفا فى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لينتزع تعادلا صعبا لفريقه فيورنتينا مع مضيفه ساسوولو 3-3 فى مباراة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين، ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وكان ميرالاس (31 عاما) المعار من إيفرتون الإنجليزى خلال الموسم الحالى، قد شارك كبديل فى أواخر الشوط الثانى (76)، لينجح فى تسجيل باكورة أهدافه فى الدورى الإيطالى.

وخاض ميرالاس تجربة أخرى معارا إلى أولمبياكوس اليونانى فى القسم الثانى من الموسم الماضى، علما أنه انضم لإيفرتون قبل ستة أعوام. وجاء الشوط الأول هادئا وانتهى من دون أهداف، قبل أن تشتعل المباراة بعدما تقدم ساسوولو بهدفين سريعين سجلهما الغانى ألفرد دنكان (62) واللاعب السابق لفيورنتينا السنغالى خوما باباكار (67)، قبل أن يرد الأرجنتينى جيوفانى سيموينى، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسبانى، بهدف تقليص النتيجة (70). لم ينعم فيورنتينا بذلك أكثر من 10 دقائق لأن ساسوولو أعاد الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث عبر ستيفانو سنسى (80)، ثم طرد لاعبه الصربى فيليب ديوريتش فى الدقيقة 86 ليستغل فيورنتينا النقص العددى فى صفوفه لتقليص الفارق بواسطة ماركو بيناسى (89).