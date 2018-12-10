شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإسبانية تهاجم ريال مدريد بسبب الأداء أمام «هويسكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت الصحف الإسبانية هجومًا حادًا على نادى ريال مدريد بعد الفوز الصعب أمام هويسكا، أمس الأول، فى المباراة التى أقيمت على ملعب «الكوراز» بنتيجة 1/0، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى الإسبانى. يحتل ريال مدريد المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 23 نقطة، متأخرا بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر بـ31 نقطة.

قالت صحيفة «آس»: «مدريد يفوز بمعجزة»، موضحة أن الريال قدم شوطاً أول جيداً نسبيًا وخلق بعض الفرص ولكنها ليست بتلك الخطورة، وفى الشوط الثانى من المباراة كان فريق هويسكا الأفضل طوال الفترة الثانية وخلق العديد من الفرص الخطيرة لكنه لم ينجح فى التسجيل.

فيما جاء عنوان صحيفة «ماركا» المدريدية كالتالى: «بيل وكورتوا ينقذان مباراة أخرى سيئة»، مشيرة إلى أن الميرنجى قدم واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق ولم يكن يستحق الفوز. وكتبت صحيفة «سبورت» الكتالونية فى عنوانها: «ريال مدريد يفلت من الخسارة أمام متذيل الترتيب»، مشددة على أن الملكى كاد يتعرض لهزيمة أخرى أمام صاحب المركز الأخير فى جدول ترتيب الليجا.

بينما قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «ريال مدريد يفوز بشق الأنفس فى هويسكا»، موضحة أن الفريق الضيف سرق الفوز أمام مضيفه فى لقاء كان سيئا للغاية للريال.

فى نفس السياق، أنهى النجم الويلزى جاريث بيل مهاجم فريق ريال مدريد صيامه التهديفى على مستوى الدورى الإسبانى، بعد نجاحه فى تسجيل هدف الفريق الملكى الأول فى شباك مضيفه فريق هويسكا. وافتتح النجم الويلزى أهداف ريال مدريد فى شباك هويسكا بعد مرور 8 دقائق فقط على بداية المباراة من تسديدة قوية مستغلًا عرضية رائعة من زميله أودريوزولا. وعاد جاريث بيل ليسجل لريال مدريد فى الدورى الإسبانى بعد غياب 99 يوما، وبالتحديد منذ هدفه فى شباك فريق ليجانيس بالجولة الثالثة فى الأول من شهر سبتمبر الماضى.

فى شأن آخر، حقق الفرنسى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسبانى رقماً شخصياً مميزاً، بعدما بات ثالث أكثر لاعب أجنبى يحقق انتصارات فى تاريخ النادى الملكى.

وأصبح مجموع انتصارات النجم الفرنسى بعد الفوز على هويسكا هو 302 انتصار، وبذلك يتخطى رقم البرازيلى روبرتو كارلوس الذى حقق مع الملكى 301 انتصار بين عامى 1996 و2007. ويتفوق على بنزيمة كل من البرازيلى مارسيلو ظهير الفريق بـ324 انتصاراً، والبرتغالى كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق بـ316 انتصاراً. وشارك بنزيمة فى 434 مباراة منذ انضمامه للريال عام 2009 قادماً من ليون الفرنسى، سجل خلالها 202 هدف.

من جانبه، أبدى الأرجنتينى سانتياجو سولارى، المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى، عدم رضاه عن مستوى فريقه رغم الفوز على هويسكا بهدف دون رد. وقال المدرب الأرجنتينى: «اليوم لم نقدم مباراة كبيرة، ولكن علينا أيضاً أن نفوز حتى وإن لم نؤد بصورة جيدة، حصلنا على الـ3 نقاط، وهذا هو الشىء الأكثر أهمية». وأشاد سولارى بالويلزى جاريث بيل صاحب هدف الانتصار، وقال إن اللاعب سجل هدفاً عظيماً حسم به نتيجة المباراة.

وأثنى المدرب الأرجنتينى على الأداء الذى ظهر عليه أصحاب الأرض فى المواجهة، واصفاً المباراة التى قدمها هويسكا بالشجاعة جداً.

واختتم سولارى تصريحاته قائلًا: «إذا كنت تريد المنافسة على اللقب فهذه هى المباريات التى عليك الفوز بها، مرَّ وقت طويل منذ أن رأينا الليجا بمثل هذا التنافس، دعونا نستمتع».