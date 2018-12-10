شكرا لقرائتكم خبر عن الملك «مو» يحشد أسلحته لضرب نابولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ليفربول الإنجليزى، اليوم، معركة المصير فى بطولة دورى أبطال أوروبا، أمام منافسه الإيطالى نابولى، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب «أنفيلد» معقل «الريدز»، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالبطولة.

يدخل الفريق الأحمر، أصحاب الأرض، بروح مرتفعة معنوياً وفنياً بعد الفوز الأخير والعريض على بورنموث، برباعية نظيفة السبت الماضى فى الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الإنجليزى «البريميرليج».

يحاول الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، استغلال نجم «الريدز» محمد صلاح، بشكل جيد داخل مربع العمليات والخطورة لفريق نابولى لإحراز هدف مبكر يربك حسابات كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى للفريق الإيطالى، ويجعله فاتحا لخطوطه الدفاعية التى من المؤكد بشكل كبير سيغلقها لفرض حالة التعادل السلبى أو الإيجابى التى تضمن له الصعود لدور الـ16. وتشتعل أجواء هذه المجموعة و3 فرق تنتظر تحديد المصير فى المحطة الأخيرة، خاصة أن نابولى المتصدر برصيد 9 نقاط وباريس سان جيرمان، الوصيف بثمانى نقاط، وليفربول الثالث برصيد 6 نقاط، لهم حظوظ فى الصعود إلى دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، عدا المتذيل النجم الأحمر المحتل المركز الرابع والأخير برصيد 4 أهداف. ويستطيع الفريق الأحمر ضمان التأهل إلى دور الـ16 بالتغلب على نابولى فى معركة اليوم، بهدف نظيف دون رد، أو الانتصار بفارق هدفين لتفادى الخسارة فى المواجهات المباشرة حالة لزوم الأمر الاحتكام لها. ومن المفترض أن يخوض يورجن كلوب، لقاء اليوم، بتشكيلة مكونة من أليسون فى حراسة المرمى- آندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ألكسندر أرنولد- نابى كيتا- جورجينيو فينالدوم- جيمس ميلنر- ساديو مانى- فيرمينو- محمد صلاح.

ويلعب كارلو أنشيلوتى المباراة المصيرية، بتشكيلة مكونة من دافيد أوسبينا فى حراسة المرمى- ماريو روى- خاليدو كوليبالى- راؤول ألبيول- السيد هيساج- بيوتر زيلينسكى- ماريك هامسيك- ألان ماركيز لوريرو- خوسيه كاليخون- لورينزو إينسينى- درايز ميرتنز. وفى اللقاء الثانى بمجموعة ليفربول، يقام لقاء لا يقل أهمية عن مواجهة «الريدز» ونابولى، عندما يقابل باريس سان جيرمان منافسه النجم الأحمر، على أرض ملعب الأخير «ريد ستار ستاديوم»، فى العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويواجه الفريق الفرنسى مخاوف من الخروج خاصة بعد لعنة خارج الأرض التى تطارده خلال الموسم الماضى والحالى، لأن باريس سان جيرمان، لا يفوز خارج أرضه، وخسر أمام فريق ليفربول بثلاثية مقابل هدفين، وتعادل ذهابا وإيابا مع الفريق الإيطالى. وتميز الفريق الصربى، النجم الأحمر، بعدم الهزيمة على أرضه خاصة أنه تعادل مع نابولى، وانتصر على الفريق الإنجليزى بثنائية دون رد.

ويخوض الفريق الباريسى اللقاء بتشكيلة مكونة من حراسة المرمى: ألفونس أريولا، وخط الدفاع: خوان بيرنات ـ تياجو سيلفا ـ ماريكينيوس ـ توماس مونييه، خط الوسط: أدريان رابيوـ ماركو فيراتى ـ موسى ديباى.، والهجوم: كليان مبابى ـ نميار دا سيلفاـ إديسون كافانى. أمام النجم الأحمر، ميلان بوريان، حارس مرمى، والدفاع: ماركو جوبيليتش- سردان بابيتش- ميلوش ديجينيك- فيليب ستويكوفيتش، والوسط: برانكو يوفيتشيتش- نيناد كريستيتشيتش، والهجوم: سلافوليوب سرنيتش- لورينزو إبيسيليو- الفاردو بن نابوهانى، ريتشموند بوكى.