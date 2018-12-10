شكرا لقرائتكم خبر عن ليفانتى يفلت من هزيمة بهدف قاتل فى مباراة الأهداف الثمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفلت ليفانتى من هزيمته الثانية فقط فى آخر تسع مباريات، وذلك بتسجيله هدفا قاتلا أدرك به التعادل أمام مضيفه إيبار 4-4، الأحد، فى المرحلة الخامسة عشرة من الدورى الإسبانى لكرة القدم. وجاءت المباراة قمة فى الإثارة منذ بدايتها، إذ تقدم إيبار فى الدقيقة 8 عبر سيرجى إينريتش، لكن ليفانتى أدرك التعادل بعد ثوان بواسطة خوسيه لويس موراليس (9)، ثم تقدم فى الدقيقة 25 عبر روبر. وبقيت النتيجة على حالها حتى انتهاء الشوط الأول، ثم نجح صاحب الأرض فى إدراك التعادل فى الدقيقة 57 عبر الأرجنتينى جونزالو ايسكالانتى، وبدا فى طريقه للخروج من اللقاء بانتصاره السادس هذا الموسم بعدما تقدم 4-2 بفضل ثنائية للبرازيلى تشارلز دياز (61 من ركلة جزاء و65). إلا أن الضيف الباسكى لم يستسلم وقلص الفارق فى الدقيقة 75 بواسطة تونو، ثم خطف التعادل فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بفضل بورخا مايورال، الذى منح فريقه نقطة رفع بها رصيده إلى 22 فى المركز السادس، بفارق نقطة خلف ريال مدريد الخامس