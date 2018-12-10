شكرا لقرائتكم خبر عن مونشنجلادباخ وصيف «البوندزليجا» بثلاثية فى شتوتجارت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد بوروسيا مونشنجلادباخ المركز الثانى بفوزه على شتوتجارت بثلاثية نظيفة، فى حين خرج هانوفر، صاحب المركز قبل الأخير، بتعادل ثمين 1- 1 مع مضيفه ماينتس الأحد ضمن المرحلة الرابعة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر، ومتقدما على بايرن ميونيخ بفارق نقطتين.

وبات مونشنجلادباخ الفريق الوحيد الذى فاز فى جميع مبارياته على أرضه حتى الآن هذا الموسم.

وكان مدرب مونشنجلادباخ ديتر هاكينج حذر لاعبيه من أن مهمة اختراق شتوتجارت الذى فاز فى مباراتين من أصل آخر ثلاثة ستكون صعبة وبحاجة إلى برودة أعصاب. وبالفعل واجه مهاجمو مونشنجلادباخ صعوبة كبيرة فى الوصول إلى مرمى شتوتجارت وأضاع له الفرنسى الحسن بليا والغينى إبراهيما تراورى وتوبياس شتروبل العديد من الفرص الصريحة فى الشوط الأول الذى شهد تألق حارس الضيوف رون روبرت تسيلر فى الذود عن مرماه.