شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتينا ينتزع التعادل من ساسولو فى الرمق الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل البلجيكى الدولى السابق كيفن ميرالاس هدفا فى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لينتزع تعادلا صعبا لفريقه فيورنتينا مع مضيفه ساسوولو 3-3 فى مباراة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين، ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدورى الإيطالى لكرة القدم الأحد.

وكان ميرالاس (31 عاما) المعار من إيفرتون الإنجليزى خلال الموسم الحالى، قد شارك كبديل فى أواخر الشوط الثانى (76)، لينجح فى تسجيل باكورة أهدافه فى الدورى الإيطالى.

وخاض ميرالاس تجربة أخرى معارا إلى أولمبياكوس اليونانى فى القسم الثانى من الموسم الماضى، علما بأنه انضم لإيفرتون قبل ستة أعوام.

وجاء الشوط الأول هادئا وانتهى من دون أهداف، قبل أن تشتعل المباراة بعدما تقدم ساسوولو بهدفين سريعين سجلهما الغانى ألفرد دنكان (62) واللاعب السابق لفيورنتينا السنغالى خوما باباكار (67)، قبل أن يرد الأرجنتينى جيوفانى سيموينى نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسبانى، بهدف تقليص النتيجة (70).