كريم الأحمدي يغيب 3 أسابيع عن صفوف الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد، عن غياب لاعبه المغربي كريم الأحمدي لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.
وأوضح النادي، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة اللاعب بتمزق في عضلة الفخذ، وسوف يحتاج على إثر الإصابة إلى راحة لمدة 3 أسابيع.
وكان مدرب الفريق، الكرواتي بيليتش قد عقد اجتماعاً فنيًا باللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية لتوجييهم لعدد من النقاط الفنية.
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