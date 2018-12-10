كريم الأحمدي يغيب 3 أسابيع عن صفوف الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد، عن غياب لاعبه المغربي كريم الأحمدي لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

وأوضح النادي، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة اللاعب بتمزق في عضلة الفخذ، وسوف يحتاج على إثر الإصابة إلى راحة لمدة 3 أسابيع.

وكان مدرب الفريق، الكرواتي بيليتش قد عقد اجتماعاً فنيًا باللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية لتوجييهم لعدد من النقاط الفنية.