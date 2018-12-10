الترجى التونسى يطير إلى الإمارات للمشاركة فى مونديال الأندية

اتجهت بعثة فريق الترجى التونسى، إلى الإمارات مساء اليوم، الإثنين، استعدادًا للمشاركة فى نسخة العام الجارى من بطولة كأس العالم للأندية والتى تستمر حتى 22 من ديسمبر الحالى.

وتواجدت أعداد كبيرة من جماهير "شيخ الأندية" فى المطار من أجل دعم اللاعبين وتحفيزهم قبل السفر إلى الإمارات، حيث يشارك الترجى فى مونديال الأندية باعتباره بطلاً لدوري أبطال أفريقيا بعدما توج باللقب على حساب الأهلى.

ويفتتح الترجى التونسى مشواره فى كأس العالم للأندية بمواجهة الفائز من المباراة الافتتاحية بين العين الإماراتى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى حسين الشحات مع ويلنجتون النيوزيلندى.