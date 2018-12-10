بيراميدز يفوز على حرس الحدود بثلاثية و يواصل مطاردة الزمالك على القمة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا عريضا أمام ضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي ، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الممتاز .

وأحرز ثلاثية بيراميدز محمد مجدى قفشة فى الدقيقة 28، ونبيل دونجا فى الدقيقة 58، ومحمد فاروق فى الدقيقة 74، وأحرز هدف الحرس الوحيد أحمد الشيخ فى الدقيقة 87، ليواصل بيراميدز هيمنته على وصافة الدورى برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 18 فى المركز العاشر.

بهذا الفوز رفع رصيد فريق بيراميدز إلى النقطة 29 في وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز خلف الزمالك المتصدر برصيد 35 نقطة ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 في المركز العاشر من جدول ترتيب المسابقة .

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