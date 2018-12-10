بيراميدز يتقدم على الحرس بهدف “قفشة” فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وحرس الحدود التى تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفا وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

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