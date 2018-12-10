شكرا لقرائتكم عصام الحضرى : كوبر بعد ما شاهدني في التدريبات كان شك فيا انى باخد منشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق والإسماعيلى الحالى، عن علاقته بالأرجنتينى هيكتور كوير المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، وأبر المواقف التى حدثت بينهما ولن يستطيع نسيانها. قال السد العالى: "كانت علاقة مقتصرة على العمل فقط، وكوبر عندما شاهدني في التدريبات اندهش من أدائي و"شك فيا" وتوقع أنني أتناول المنشطات، وحينها قرر أن يجرى اختبار المنشطات للفريق بأكمله حتى لا يشعرني بشيء، وتعجب من المجهود الذي أبذله في هذا العمر.

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