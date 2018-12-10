شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم أوغندى يدير مباراة الزمالك والقطن التشادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم أوغندى لإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب بتروسبورت . ويقود طاقم التحكيم الدولى براين ميرو حكم ساحة ويعاونه دك أوكيلو مساعد أول و مارك سسونكو مساعد ثانى وأليكس موهابى حكما رابعا . كما اختار الاتحاد الأفريقى "الكاف" الصومالى حسن محمد لمراقبة مباراة الزمالك والقطن التشادى .

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