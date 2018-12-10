شكرا لقرائتكم ابراهيم حسن: طموح تدريب الأهلى شرف لأى مدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى بيرميدز عن رضاه على أداء فريقه امام حرس الحدود مؤكدا على سعادته بالفوز رغم صعوبة المباراة التى تا؟تى من خلال مواجهة فريق منتعش حقق ثلاث انتصارات متتالية ويقدم أداء طيب فى الفترة الأخيرة بالإضافة الى أن حسام حسن كمدير فنى للفريق لا يرغب فى تحقيق نتائج فقط ولكن لابد من تقديم أداء طيب .

وقال إبراهيم حسن لابد من العمل مع ما يرضى طموح الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين وامكانياتهم الطيبة التى احتاجت تعب كبير من الجهاز الفنى لاخراجها نظرا للنقص البدنى الكبير لدى اللاعبين

وأشاد حسن بامكانيات اللاعبين واستيعابهم لفكر حسام حسن والجهاز الفنى وتقديمهم لاداء طيب مؤكدا انهم سيكون لهم شان فى المستقبل .

وعن تدعيمات يناير قال بالتأكيد هناك بعض النواقص فى صفوف الفريق ناقشها الجهاز الفنى مع ادارة النادى منذ قدومه وحدد طلباته وسيتم الاستجابة له وبدأت بعمرو مرعى واريك تراورى وهناك 3 صفقات اخرى فى الطريق ومع اكتمال الصفوف سنعمل على تحقيق طموح الادارة والجهاز الفنى

وعن تدريب الاهلى قال انه وحسام حسن لم يتلقيا اي اتصالات من جانب مسئولى الاهلى مؤكدا احترامه للاهلى وادارته وان اي مدرب شرف له تدريب الفريق الاحمر وهو ما يشعر بع مستقبلا خاصة انه مرتبط مع فريقه الحالى بيرميدز مؤكدا على احترامه لادارة ناديه الحالى والتعاون الكبير بينهما .