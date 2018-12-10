شكرا لقرائتكم فالفيردى يحشد أسلحته لمواجهة توتنهام فى قائمة من 19 لاعبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإسبانى أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة الاسبانى قائمة الكتالونى التى سيخوض بها مواجهة توتنهام بأبطال أوروبا والتى ضمت 19 لاعبا. ويلتقى الفريقين غدًا فى الجولة الختامية لدور المجموعات للبطولة القارية على أرضية ملعب استاد "كامب نو" فى تمام العاشرة مساءا. وضمن برشلونة التأهل عن المجموعة الثانية للبطولة القارية حيث وضمت القائمة تواجد لويس سواريز مهاجم الفريق بالرغم من اصابته فى المباراة الماضية بالليجا الاسبانية أمام اسبانيول والتى انتهت برباعية نظيفة للبارسا. وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي..

قائمة برشلونة

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