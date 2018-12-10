شكرا لقرائتكم الشباب يستعد لمواجهة أهلي جدة بـ"مجموعتين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الشباب، تقسيم لاعبي فريقه على دفعتين في مران يوم الاثنين وذلك قبل مواجهة أهلي جدة، ضمن مباريات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتدربت المجموعة الأولى التي ضمت المدافع الروماني غامان والبرازيليين آرثر وصوماليا ولويز وإيلر سيلفا، بالإضافة إلى جمال بن العمري وعبدالمجيد الصليهم ومحمد سالم وعبدالمجيد عريشي وناصر الشمراني في الساعة الرابعة عصراً، بينما ضمت المجموعة الثانية كلاً من هتان باهبري وعبدالملك الشمري ووليد حزام وعبدالعزيز هارون وحسان تمبكتي وفهد غازي وحسن الراهب وعبدالله الخيبري في الساعة الخامسة من عصر يوم الاثنين.

ويحتل الشباب المركز الخامس في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، جمعها من 5 انتصارات ومثلها تعادلات مقابل خسارتين فقط أمام الهلال والنصر.