شكرا لقرائتكم كريم الأحمدي يزيد معاناة اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ازدادت مشاكل اتحاد جدة، بعدما تبيّن غياب متوسط ميدانه المغربي كريم الأحمدي عن المباريات 3 أسابيع، بعدما تعرض إلى تمزق في عضلة الفخذ.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب المغربي الدولي إلى تمزق في أعلى عضلة الفخذ، ويحتاج على إثر ذلك لفترة راحة تصل 3 أسابيع، علماً أنه لم يكن ليشارك في مباراة الباطن المقبلة، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

واعتمد مدربو اتحاد جدة، رامون دياز وبندر باصريح وسلافين بيليتش على الأحمدي في كافة مباريات الدوري هذا الموسم، وصنع اللاعب المغربي هدفاً واحداً سجله فهد المولد في مرمى أهلي جدة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الأخير في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط مقابل 9 خسائر، وبفارق 3 نقاط عن أحد صاحب المركز 15.