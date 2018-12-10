شكرا لقرائتكم ليفربول يوقع عقداً طويل الأمد مع مدافعه غوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يوم الاثنين، توقيع عقد جديد طويل الأمد مع مدافعه جو غوميز، الذي شارك في 59 مباراة مع الفريق منذ أن انضم إليه قادماً من تشارلتون في 2015.
وقال جو غوميز (21 عاماً) الذي شارك في ست مباريات مع المنتخب الإنجليزي، في تصريحات لموقع نادي ليفربول: توقيع هذا العقد الجديد يعني كل العالم بالنسبة لي، أعشق هذا النادي، وأعشق اللعب والتعلم هنا، وسعيد بأن ذلك سيستمر.
وخاض غوميز 18 مباراة هذا الموسم لكن يتوقع أن يغيب عن الملاعب لنحو ستة أسابيع بسبب كسر في الساق اليسرى كان قد تعرض له خلال المشاركة في المباراة أمام بيرنلي في الخامس من ديسمبر الجاري.
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