شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مفاجاة أخ يلعب باسم أخيه بالمقاولون العرب مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة المقاولون العرب والغابة مواليد 2005 التى أقيمت بملعب الأخير واقعة غريبة من نوعها، بعد اكتشاف مسئولى الغابة مشاركة لاعبين مع ذئاب الجبل عمرهم يختلف عن باقى الفريق، بسبب بنانيهم الجسمانى والبدنى والفنى ما أثار الجدل.

وطالب مسئولو الغابة بوقف المباراة وإخطار الحكم المساعد بهذا الأمر، تم ثم تصوير اللاعبين مع الحكام وتم أخد الإجراءات القانونية.

وبدأ المسئولون بنادى الغابة البحث عن هوية اللاعبين ومعرفة أعمارهم الحقيقية والتوجه الى الجهات المختصة للبحث عن المعلومات الصحيحة، والذهاب الى المدرسة التى يتواجدون بها، إلا أن مدير المدرسة رفض الكشف عن أى شى، إلا أن أحد المدرسين جاء قائلاً: "هذا الولد ليس بالصورة وأنهى المرحلة الإعدادية منذ عامين".

ثم توجه المسئولون إلى الإدارة التعليمية أبو المطامير المتخصصة للبحث عن اسم اللاعب وهل مقيد ضمن الطلاب المتواجدين بالمرحلة الإعدادية وجاءت المفاجأة أنه انتهى من المرحلة الإعدادية منذ عامين وتم سحب الملف بالشهادة.