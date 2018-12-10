شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يغادر اجتماع مجلس الأهلي.. واستمرار المناقشات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماع مجلس الإدارة المقام حاليًا بمقر النادي بالشيخ زايد، في الوقت الذي تستمر المناقشات بين باقي أعضاء المجلس.
وخضع الخطيب لجراحة دقيقة في النخاع الشوكي مؤخرًا، قبل ان يسجل ظهوره الأول بعد عودته من ألمانيا بترأسه اجتماع مجلس الإدارة اليوم الإثنين.
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