شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز يواصل هيمنته على وصافة الدورى بـ"ثلاثية" فى الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق بيراميدز على حرس الحدود بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز ثلاثية بيراميدز محمد مجدى قفشة فى الدقيقة 28، ونبيل دونجا فى الدقيقة 58، ومحمد فاروق فى الدقيقة 74، وأحرز هدف الحرس الوحيد أحمد الشيخ فى الدقيقة 87، ليواصل بيراميدز هيمنته على وصافة الدورى برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 18 فى المركز العاشر.

شهد الشوط الأول سيطرة واستحواذ لفريق بيراميدز، وسط عشوائية من الحرس الذى اكتفى بالتأمين الدفاعى، وفى الدقيقة 27 احتسم الحكم التونسى هيثم قيراط ركلة جزاء على فريق الحدود لصالح ناصر منسي، ثم تراجع عن احتسابها بناءً على قرار حكم الراية الذى احتسبها "فاول" من على حدود منطقة الجزاء.

وسدد محمد مجدى قفشة الكرة الثابتة من على حدود منطقة جزاء الحرس وأحرز منها هدف التقدم لفريقه، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق العسكرى إلا أن مصطفى جمال أهدرها بعدما سددها فى القائم.

وفى الشوط الثانى استمر فريق بيراميدز فى السيطرة على مجريات المباراة، ونجح نبيل دونجا فى إحراز الهدف الثانى لفريقه بعد تسديدة من "زاوية صعبة"، وفى الدقيقة 74 نجح محمد فاروق فى إحراز الهدف الثالث بتسديدة صاروخية.

وفى الدقيقة 87 أحرز أحمد الشيخ لاعب الحرس الهدف الوحيد لفريقه، لينتهى اللقاء بنتيجة 3 / 1 لبيراميدز ويقتنص ثلاث نقاط فى مشوار الصراع على لقب الدورى.