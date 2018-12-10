شكرا لقرائتكم خبر عن معتصم سالم يكشف تفاصيل واقعة "معزة النيجر" فى مباراة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى معتصم سالم، لاعب الإسماعيلى السابق، تفاصيل الواقعة الغريبة التى تعرض لها منتخب مصر قبل مواجهة النيجر فى تصفيات كأس الـمم الـفريقية 2010 والتى خسرها الفراعنة بهدف وحيد.

وقال معتصم سالم فى تصريحات عبر إذاعة نجوم أف إم: "كنت ضمن قائمة المنتخب موسم 2010، وتوجهنا للنيجر لمواجهة منتخبهم 2010، وكان فى استقبالنا "رجل لابس جلابية بألوان غريبة"، واردف: كان يتبادل ال‘شارات مع "معزة" وكانت الـخيرة تتجه بالنظر للاعبين التي يشار لها بهم"، وتابع: "هذا الرجل كان يشير "للمعزة" على تريكة ومتعب وبعض نجوم الفريق"، واستكمل: "الحضري رفض الخروج من المطار في ظل تواجد هذا الرجل، "وطلع يجري" على حافلة الفريق عقب خروجه من المطار خوفًا من هذا الرجل المريب.

فيما أكد معتصم سالم أنه رحل عن صفوف الإسماعيلى موسم 2012 ورفض التجديد بسبب عدم حصوله على مستحقاته وقال: طالبني مسئولو الدراويش بالتجديد بعد انتهاء تعاقدي، ولكني رفضت التجديد بسبب عدم حصولي على مستحقاتي المتاخرة، والتي بلعت موسم ونصف" .

وأكد نجم الاسماعيلي السابق، أنه كان قريب من الانضمام للأهلي قبل انضمامه للدراويش موسم 2003 ، وقال: مسئولو الأهلى تحدثوا مع إدارة جولدى لضمى وجاءت المفاوضات بعد اتمام تعاقدي مع الإسماعيلي" مؤكدًا أن عدم انضمامه للأهلي لم يحزنه، خاصة أنه انضم للمنتخب عبر بوابة الإسماعيلي.

وساند معتصم سالم جورفان فييرا المدير الفني الحالي للإسماعيلى، مؤكدًا أنه مدرب كبير ويجب مساندته وقال: لابد أن يستمر فييرا مع الدراويش، ويجب مساندته من الجميع بالإسماعيلية.

وأردف: النتائج لا تساعد فييرا في الوقت الحالي، فضلاً عن أن الفريق يحتاج لتدعيمات فى يناير، مثل التعاقد مع حارس مرمى وباك رايت ولاعب وسط ملعب، وعن خير الدين مضوي المدير الفني السابق قال: هذا الرجل حصل على فرصته ولم يتم ظلمه على الإطلاق.