شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الزمالك وفوز طلائع الجيش فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سموحة على نظيره الزمالك بنتيجة 3 / 1 فى إطار مباريات الجولة التاسعة بدورى الرجال الممتاز.
وشهدت هذه الجولة فوز كل من الشرقية للدخان على المنيا 3/2 وطنطا على دلفى 3/0، وهليوبوليس على النصر 3/0 وبتروجت على بنى سويف3/1.
فيما فاز فى نفس الجولة كل من طلائع الجيش على سبورتنج 3/0 والحوار على استاد المنصورة 3/0 والشمس على مصر للبترول 3/0 الاتحاد السكندرى على الطيران 3/1 ، ودمنهورعلى الفيوم 3 /1 والقناة على حدائق الأهرام 3/0.
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