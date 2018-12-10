شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد الشيخ يحرز أول أهداف الحرس فى شباك بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أحمد الشيخ، لاعب حرس الحدود أول أهداف فريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 87 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم بيراميدز على حرس الحدود فى الدقيقة 28 عن طريق ضربة ثابتة سددها محمد مجدى قفشة، ثم أحرز نبيل دونجا الهدف الثانى فى الدقيقة 58، ثم أحرز محمد فاروق الهدف الثالث فى الدقيقة 74.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفا .