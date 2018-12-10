شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتسلم حصته من تذاكر مباراة الرجاء بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم محمد الكلية، رئيس بعثة فريق الإسماعيلى بالمغرب، من مسئولى الرجاء، حصة ناديه من تذاكر مباراة الفريقين التى ستجمعهما فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

ومن المقرر أن يقوم الإسماعيلى بتوزيع التذاكر على الجالية المصرية التى سوف تحضر اللقاء لمؤازرة الفريق من مدرجات ملعب محمد الخامس.

ويحتاج الدراويش للفوز أو تحقيق أى تعادل إيجابى من أجل خطف بطاقة التأهل لربع نهائى البطولة.