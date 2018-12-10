شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد فاروق يضيف ثالث أهداف بيراميدز فى شباك حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد فاروق، لاعب بيراميدز، الهدف الثالث لفريقه فى شباك حرس الحدود بالدقيقة 74 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم بيراميدز على حرس الحدود فى الدقيقة 28 عن طريق ضربة ثابتة سددها محمد مجدى قفشة، ثم أحرز نبيل دونجا الهدف الثانى فى الدقيقة 58.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا .