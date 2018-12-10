شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دونجا يحرز الهدف الثانى لبيراميدز فى شباك الحرس من "زاوية صعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز نبيل دونجا، لاعب بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك حرس الحدود من "زاوية صعبة" فى الدقيقة 58 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم بيراميدز على حرس الحدود فى الدقيقة 28 عن طريق ضربة ثابتة سددها محمد مجدى قفشة.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفا وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.