شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم أوغندى لإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم أوغندى لإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادى يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب بتروسبورت. ويقود طاقم التحكيم الدولى براين ميرو حكم ساحة، ويعاونه دك أوكيلو مساعد أول، ومارك سسونكو مساعدا ثانيا وأليكس موهابى حكما رابعا. كما اختار الاتحاد الأفريقى "الكاف" الصومالى حسن محمد لمراقبة مباراة الزمالك والقطن التشادى.

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