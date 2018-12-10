شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يظهر فى ودية الزمالك والشباب.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أحمد رفعت، لاعب الزمالك المقيد فى قائمة الانتظار، فى المباراة الودية التى جمعت الفريق الأول مع الشباب اليوم فى إطار الاستعداد لمواجهة القطن التشادى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب بتروسبورت.

وتواجد أحمد رفعت ضمن تشكيلة فريق الشباب بالزمالك خلال المباراة الودية، وظهر بمستوى جيد حيث يؤدى اللاعب تدريباته خلال الوقت الحالى مع فريق الشباب بالنادى، نظرا لقيده فى قائمة الانتظار وعدم إمكانية مشاركته مع الفريق الأول.

وفاز الفريق الأول بالزمالك على فريق الشباب بنتيجة 7/2 وسجل الأهداف كل من محمد إبراهيم هدفين فى الدقيقتين 42 و78، وأيمن حفنى هدفين فى الدقيقتين 56 و76، ومحمد عنتر هدف فى الدقيقة 61، والمغربى حميد أحداد هدفين فى الدقيقتين 68 و90. بينما سجل لفريق الشباب كل من خليل نيمار فى الدقيقة 39، ومحمود عبد العاطى دونجا فى الدقيقة 80.