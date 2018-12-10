مدرب الأهلي المنتظر.. جدو يعدد 5 مزايا لستيف بروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عدّد محمد ناجي جدو، مهاجم المقاولون العرب، مزايا الإنجليزي ستيف بروس، المدير الفني السابق لأستون فيلا الإنجليزي، المرشح لتدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكتب جدو، الذي لعب تحت قيادة بروس، عبر حسابه على تويتر: "بروس شخصية قوية، وتعامل مع لاعبين مصريين مختلفين في الشخصية، فالطبع يعرف الكثير عنهم".

وأضاف مهاجم الأهلي السابق ردًا على أحد متابعيه: "كوّن انطباعًا كاملا عن اللاعبين المصريين وكيفية التعامل معهم، فبالتالي تلك المشكلة ستكون سهلة بالنسبة له".

وأكمل: "فنيًا، يعتبر بروس مثل المدربين الإنجليز، فهو ليس مدربًا إنما مدير فني، ويكون هناك مدربين يعملون بشكل أكبر مع اللاعبين تحت إشرافه".

وعن طريقة لعب صاحب الـ58 عامًا، أكد جدو: "يلعب بطريقة (4-3-3)، أما أمام الفرق القويه فيعتمد على ثلاثة لاعبين في خط الدفاع".

وأتم جدو قائلا: "مدرب أسلوبه هجومي، يحب اللاعبين القوية بدنيًا، خاصةً مع المهاجمين، مثل ميدو وعمرو زكي، وصعد معنا من تشامبيونشيب وكان الدوري قويًا جدًا".

وكان صاحب الـ34 عامًا لعب تحت قيادة بروس مع هال سيتي موسم (2012-13)، وساهم في التأهل إلى بريميرليج، وخاض في تلك الفترة 17 مباراة أحرز خلالهم خمسة أهداف.

يُذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أقال الفرنسي باتريس كارتيرون من منصبه، وتم الإعلان عن محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.