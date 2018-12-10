بيراميدز يضغط على الزمالك بثلاثية في حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق بيراميدز فوزا مستحقا على حرس الحدود بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

سجل أهداف المباراة كل من محمد مجدي أفشة ونبيل دونجا ومحمد فاروق في الدقائق 27 و59 و73، قبل أن يقلص أحمد الشيخ الفارق قبل إطلاق صافرة النهاية بثلاث دقائق.

وبهذه النتيجة، يرفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة من 14 مباراة ليعزز المركز الثاني في الدوري بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز العاشر.

ظل التعادل السلبي قائما على نتيجة المباراة حتى احتسب الحكم التونسي ضربة حرة لبيراميدز في الدقيقة 27، تسبب فيها ناصر منسي، ونجح أصحاب الأرض في استغلالها بعدما سدد محمد مجدي أفشة الكرة على يمين حارس حرس الحدود.

وفي الدقيقة 39، تسبب علي جبر في احتساب ضربة جزاء لحرس الحدود بداعي لمس الكرة بيده، وفشل مصطفى جمال في تعديل النتيجة بعدما تصدى لها أحمد الشناوي قبل أن ترتطم بالقائم الأيمن.

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، نجح نبيل دونجا في تسجيل الهدف من تسديدة أطلقها داخل منطقة الجزاء من زاوية ضيقة للغاية، ليضاعف النتيجة لأصحاب الأرض بهدف رائع.

وفي الدقيقة 73، نجح محمد فاروق في تسجيل الهدف الثالث لبيراميدز، بتسديدة رائعة أطلقها بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليسرى للحارس أحمد السعدني.

وفي الدقيقة 87، نجح أحمد الشيخ في تقليص الفارق للحرس بعدما مر من الجهة اليسرى بتمرير الكرة بين قدمي رجب بكار، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة عانقت شباك الشناوي.

وكان تشكيل بيراميدز جاء كالتالي: أحمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، علي جبر، رجب بكار، محمد حمدي، نبيل عماد دونجا، محمد فتحي، محمد فاروق، محمد مجدي قفشة، كينو، ناصر منسي.