شاهد.. من هو جيرالدو المرشح للانضمام للنادي الأهلي؟

كتب - محمد اللاهوني

اقترب اللاعب الأنجولي جيرالدو من الانضمام رسمياً إلى النادي الأهلي خلال شهر يناير المقبل بعد مفاوضات مكثفة من المنتظر حسمها من خلال سفر عدلي القيعي مستشار التعاقدات إلى أنجولا لإتمام التعاقد.

ويضم الأهلي بين صفوفه 4 لاعبين أجانب هم المغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي والمالي ساليف كوليبالي.

ولفت جيرالدو الأنظار إليه في النسخة الماضية ببطولة دوري

أبطال أفريقيا من خلال تألقه مع فريقه بريميرو دو أوجوستو الذي تأهل لدور الأربعة بالبطولة القارية قبل أن يودع البطولة على يد الترجي التونسي.ويعد جيرالدو أحد المواهب المميزة في قارة أفريقيا فاللاعب صاحب الـ27 عاماً يجيد دور المركز 10 باقتدار كمهاجم متأخر وصانع لعب بجانب اللعبعلى الأطراف كجناح أيمن وأيسر.وخاض جيرالدو 14 مباراة دولية مع منتخب أنجولا بداية من مايو 2010 وظهر مع الفهود في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2013 ولعب آخر مباراة مع أنجولا أمام بوركينا فاسو يوم 18 نوفمبر الماضي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.لمعت موهبة جيرالدو في أنجولا ثم انتقل إلى أندية كورتيبا وبارانا ورد بل في البرازيل ، وانتقل جيرالدو إلى أول أغسطس في 2016 وسجل اللاعب 4 أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة.



