بالفيديو.. بيراميدز يضرب حرس الحدود بثلاثية ويطارد الزمالك على القمة

كتب- صبري حافظ:

حقق فريق بيراميدز فوزا سهلاً ومهماً على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف علي ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

سجل ثلاثية بيراميدز محمد مجدي " قفشة" ونبيل دونجا ومحمد فاروق في الدقائق 27 و59

و73 بينما سجل هدف الحدود الوحيد أحمد الشيخ في الدقيقة 87.

جاء اللقاء من طرف واحد في أغلب الفترات لصالح بيراميدز الذي دانت له السيطرة والاستحواذ لفارق الخبرة والإمكانيات..

وحاول الحدود في الدقائق الأخيرة من خلال مصطفى جمال وأحمد الشيخ ولكن تكسرت سريعا أمام الدفاع البيراميدزي.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز الى 29 نقطة ويُضيق الفارق مع الزمالك المتصدر إلى 6 نقاط حيث لعب كل فريق منهما 14 مباراة ، وتجمد رصيد الحدود عند 18 نقطة في المركز العاشر من 17 مباراة.

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