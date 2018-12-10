حرس الحدود يسجل هدفه الأول ويقلص الفارق أمام بيراميدز

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فريق حرس الحدودكتب- وليد خليل
قلص فريق حرس الحدود الحدود النتيجة أمام بيراميدز بعد أن نجح في تسجيل أول أهدافه في المباراة لتصبحالنتيجة تقدم بيراميدز 3-1 ، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات
ونجح أحمد الشيخ في تسجيل أول أهداف الحدود بتسديدة رائعة في الدقيقة 87 لم ينجح أحمد الشناوي في إيقافها .
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