حرس الحدود يسجل هدفه الأول ويقلص الفارق أمام بيراميدز

فريق حرس الحدود

كتب- وليد خليل

قلص فريق حرس الحدود الحدود النتيجة أمام بيراميدز بعد أن نجح في تسجيل أول أهدافه في المباراة لتصبح

النتيجة تقدم بيراميدز 3-1 ، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافساتالجولة 17 للدوري الممتاز .

ونجح أحمد الشيخ في تسجيل أول أهداف الحدود بتسديدة رائعة في الدقيقة 87 لم ينجح أحمد الشناوي في إيقافها .