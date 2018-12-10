مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد فودين

فيل فودين لاعب مانشستر سيتي كتب - سارة جاب الله: أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي عن تمديد عقد مدافعه الشاب فيل فودين حتي نهاية موسم 2023 - 2024 . وأعلن السيتي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تجديد تعاقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً فقط بعد أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تجديد تعاقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً فقط بعد أنظهر بمستوي مميز مع الفريق خلال الموسم الجاري . ولفت فودين أنظار العديد من الفرق الكبري في أوروبا ما دفع إدارة السيتي لتمديد تعاقده لضمان الحفاظ علي مع الفريق لأطول فترة ممكنة .

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